103. Sinsheimer Fohlenmarkt - Alles rund um´s Pferd

Alles rund um`s Pferd – Pferdeschau und Springreitturnier bilden die Wurzel des Fohlenmarktes

Die traditionelle Pferdeschau mit Zuchtstutenprämierung, veranstaltet durch die Stadt Sinsheim und den Pferdezuchtverein Rhein-Neckar bildet auch in diesem Jahr die ursprüngliche Wurzel des 103. Sinsheimer Fohlenmarktes. Neben Jungzüchterwettbewerben und Stutenschauen wird dem Besucher an Christi Himmelfahrt (25.05.2017) auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Jung und Alt geboten.

Zudem veranstaltet die Stadt Sinsheim zusammen mit dem Reitverein Krebsgrund e.V. und dem Reit- und Fahrverein Hilsbach e.V. zum vierten Mal ein Springreitturnier der besonderen Art: Vom 26. Mai bis zum 28. Mai werden hochkarätige Springreitprüfungen – unter anderem der Klassen S* und S** im Sinsheimer Wiesental ausgetragen. Ein Reiterfeld der Spitzenklasse und eine erfahrene Turnierorganisation versprechen spannende Wettkämpfe und eine mitreißende Stimmung.

Veranstalter: Stadt Sinsheim, Pferdezuchtverein Rhein-Neckar, Reitverein Krebsgrund e.V. und Reit- und Fahrverein Hilsbach e.V.

Eintritt frei!

Anfahrt über Messegelände

25.05.2017bis 28.05.2017, Vergnügungspark auch am29.05.2017 geöffnet

103. Sinsheimer Fohlenmarkt – Elsenzhalle wird zum urigen Festzelt

Wenn Oberbürgermeister Jörg Albrecht am 25. Mai 2017 um 11:00 Uhr zusammen mit den Vertretern der Fleischer-Innung Sinsheim und der Dachsenfranz

Biermanufaktur Zuzenhausen den 103. Sinsheimer Fohlenmarkt eröffnet, beginnt ein 5-tägigesFestprogramm, das Groß und Klein begeistern wird.

Mit einem atemberaubendem Feuerwerk, dem umfangreichen Krämermarkt und einem vielversprechenden Vergnügungspark wird der Fohlenmarkt seinem Ruf als größtes Volksfest im Kraichgau gerecht.Der Festumzug verspricht die Innenstadt mit bunten und vielseitigen Eindrücken zu bereichern.

Die Fleischer-Innung Sinsheim und die Dachsenfranz Biermanufaktur werden die Besucher der Elsenzhalle ganz nach dem Motto „Von Sinsheimern für Sinsheimer“ kulinarisch verwöhnen.

Regionale Programmhöhepunkte wie das „Holger-Weitz-Trio“, die „Kleinen Egerländer“, eine „90s in love“-Party mit Masterboy Thommy Schleh, die Sinsheimer Musikvereine und die „Zap Gang“ heizen die Stimmung in der Elsenzhalle an.

Weitere Informationen unter sinsheim.de.

Veranstalter: Stadt Sinsheim und ARGE Sinsheimer Fohlenmarkt