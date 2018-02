Fola Dada präsentiert „Sophisticated Ladies“

× Erweitern Fola Dada

Täglich werden Sängerinnen und auch Sänger auf der ganzen Welt von Künstlerinnen wie Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone und vielen mehr geprägt, inspiriert und begeistert.

Dabei wäre Ella Fitzgerald im Jahr 2018 101 Jahre alt geworden, Billie Holiday 103. Wer so lange präsent und immer noch von wesentlicher Bedeutung ist, muss etwas Besonderes haben.

Fola Dada am Gesang, Bobbi Fischer am Piano und Veit Hübner am Bass werden sich an diesem Abend den musikalischen und biographischen Besonderheiten der großen Jazzdiven widmen.

Die drei Stuttgarter Musiker gleiten von ausgewählten Jazz Standards über kleine Anekdoten zu den verschiedenen Interpretinnen und werden neue Einblicke in das künstlerische Schaffen und in die Lebensgeschichten der legendären Ladies schenken. Ein musikalischer Abend, der die verschiedensten Hintergründe zum künstlerischen Schaffen und deren Wirkung lustvoll erzählt.

Besetzung: Fola Dada (voc); Bobbi Fischer (p); Veit Hübner (b)

Die Lions Clubs Stuttgart-Fontana und Stuttgart-City präsentieren im Rahmen von deren BIX-Charity Fola Dada und ihr Trio - und eine großartige Hommage an die Diven des Jazz!

Für dieses Konzert sind nur noch Stehplätze erhältlich!