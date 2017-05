"Keys to my heart" könnte das Motto des heutigen Konzerts heißen. Denn Fola Dada gönnt sich den Luxus, mit gleich zwei Keyboardern zu musizieren.

„Tja was soll ich machen, wenn beide meine Lieblingspianisten sind? Natürlich zusammenbringen!“ - so lautet Fola Dadas Begründung für diese Besetzung.

Martin Meixner an der Hammond Orgel und Ulf Kleiner am Fender Rhodes und Flügel werden sich die Bälle zuwerfen, sich abwechseln, anspornen, ach es wird herrlich...!

Unterstützt von Oli Rubow an den Drums und Electronics gibt es viel tanzbaren Soul und House. Die "Groove is in the heart"-Konzertreihe ist eine Garantie für strahlende Gesichter und gefüllte Herzen. Es wird sehr deep und urban! So wie sich Fola Dada, die Stuttgarter Sängerin, am liebsten präsentiert - mit viel Platz für echt gute Musik.

Schnell Tickets reservieren, denn die sind heiß begehrt!