Das beliebte, familiäre Folk-Festival Folkival findet nun schon zum 10ten Male auf dem Gelände des Club Kuckucksei e.V. in Nürtingen statt. Und zum 10ten Jubiläum hat es das Programm in sich.

Auch dieses Jahr gibts am ersten Folkival-Tag gleich zu Beginn ein erstes Highlight! Wer in den letzten Jahren dabei war, hat mitbekommen, dass meist nach den offiziellen Konzerten noch Instrumente geholt und legendäre Sessions, teils bis in die frühen Morgenstunden gespielt wurden. Dies wird jetzt auch Donnerstag Abend passieren. Passend zu Guinness, Cider, Whisky & Stew können alle Musikbegeisterten Ihre Instrumente bearbeiten und so unser Irish Pub mit viel Tanz und Gesang beleben.