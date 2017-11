Mit diesem Best of Konzert präsentiert das Musikprojekt Folklang einen Auszug aus seinem Repertoire 2017. Nach dem ergreifenden Sommerkonzert auf unserer Waldbühne im Sudhaus, bei dem 90 Musiker aus 17 Nationen gemeinsam musizierten, erwarten wir auch für dieses Konzert eine tolle Mischung aus Menschen und Musikstilen aus Nah und Fern. Nach der großen Präsentation spielen wieder verschiedene kleine Folkformationen aus aller Welt. Folklang ist ein offenes und interkulturelles Ensemble, das vom Austausch von Musik durch Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft lebt. In den letzten zwei Jahren hat sich durch Folklang eine starke Community von mehr als 100 MusikerInnen aus aller Welt in Tübingen etabliert und ist nicht mehr wegzudenken. Gegründet wurde das Projekt unter Trägerschaft der vhs Tübingen und wurde vom BAMF finanziert. Seit Juli 2017 ist Folklang im Rahmen des gemeinnützigen Verein Klangfolk e.V. tätig und muss sich selbst finanzieren. Der Erlös des Konzertes wird zur Sicherung der Zukunft Folklangs verwendet. Für das Konzert werden viele Gäste aus der internationalen Folkszene erwartet. Das Repertoire wird in Workshops vor dem Konzert geprobt und arrangiert.