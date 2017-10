Foodsharing: Lebensmittel teilen, anstatt sie wegzuwerfen

Vortrag von David Jans, Foodsharing-Botschafter in Baden-Württemberg am 16. November im Haus der Bildung

313 Kilogramm genießbare Lebensmittel landen in Deutschland pro Sekunde in der Tonne. Das sind drei prall gefüllte Mülltonnen. Tick. Tack. Tick. Tack. Dagegen kann man nichts tun? Wir sagen: doch! www.foodsharing.de ist eine Internet-Plattform, auf der Privatpersonen Lebensmittel teilen können. Zudem schließt foodsharing Kooperationen mit Betrieben, Supermärkten und Restaurants, holt die überschüssigen Lebensmittel ab, die sonst in der Tonne landen würden und verteilt diese kostenlos weiter.

Zur Person: David Jans ist Foodsharing-Botschafter Baden-Württemberg .