Footloose - Das Tanzmusical

Das Tanzmusical „Footloose“ basiert auf dem gleichnamigen Film von 1984. Seit der Premiere am 22. Oktober 1984 im Richard Rodgers Theater, Broadway, New York, ist das Musical ununterbrochen in UK und USA auf Bühnen präsent. Es wurde für mehrere Tony Awards nominiert, u. a. „Best Book of a Musical", „Best Choreography", „Best Original Score" und „Best Soundtrack".

Das gleichnamige Album führte 10 Wochen die „Billboard Charts" an und eroberte auch in vielen anderen Ländern Spitzenplätze. Die Songs „Footloose" und „Holding out for a Hero" wurden in der Kategorie bester Filmsong für den Academy Award nominiert. Weltweit verkaufte sich das Album mehr als 15 Millionen Mal und erhielt mehrere Gold- und Platinschallplatten.

Nun geht das Tanzmusical Footloose erstmalig in Europa auf große Tournee mit der London West End Musical Company.