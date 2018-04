Footprints

Die Wohnzimmer-Probebühne des Theaters GOBELIN Tübingen wird zum Schauplatz für eine nächtliche Theaterperformance.

Seit Menschengedenken ist Ton-Erde eine "Druckfläche" für die Spuren unserer Existenz. Ein Bild in steinzeitlichen Höhlen, ein Körper gegossen in Lavagestein, eine kindlicher Fussabdruck in einem vertrockneten Flussbett...ein Gedicht, geschrieben auf die zerkratzte Scheibe an der Bushaltestelle...Bühne frei für eine poetisch- spielerische Auseinandersetzung mit der Sehnsucht des Menschen, eine Spur zu hinterlassen.

Es spielen:

Janne Wagler, Theater GOBELIN

Anna Rosenfelder, Theater PAPILIO

Einlasstreffpunkt:

Outside Kino Atelier

Vor dem Haagtor 1-1

CA. 20 Zuschauer pro Performance.

Es werden kleine Minitickets verteilt und man geht gemeinsam hoch in die Probebühne des Theaters GOBELIN