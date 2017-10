Forchtenberger Weihnachtsmarkt

× Erweitern Weihnachtsmarkt Forchtenberg

Zum 1. Adventswochenende eines jeden Jahres verwandelt sich Forchtenberg in eine romantische, festlich beleuchtete Märchenstadt.

Mit dem schon traditionellen Weihnachtsmarkt werden die Besucher aus nah und fern zur Einstimmung in die schöne Advents- und Weihnachtszeit herzlich eingeladen. Über die Hauptstraße, Marktplatz, Märchenstraße und die gesamte Untere Gasse führt ein Rundgang über den heimeligen Markt. An über 80 Ständen wartet vielerlei Kunsthandwerk, liebevoll Gebasteltes und andere schöne Dinge. Ein großes Angebot an musikalischen, kulturellen und kulinarischen Genüssen lädt ein zum gemütlichen Verweilen im romantischen Städtle.