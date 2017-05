Foreigner - 40th-Anniversary-Tour

Im Gepäck hat die für ihren beeindruckenden Musikschatz bekannte Band, die immer noch ein Garant für ausverkaufte Häuser und starke Albumverkäufe ist, natürlich einige ihrer größten Hymnen, unter anderem „Hot Blooded“, „Juke Box Hero“ und „Cold As Ice“.

Den Auftakt bildet ein einzigartiges Orchesterkonzert im schweizerischen Luzern am 20. und 21. Mai mit dem 21st Century Orchestra. Auf der nachfolgenden Tour begeistern FOREIGNER ihre Fans mit Songs wie „Feels Like The First Time” und elektrisieren das Publikum mit ihren unvergesslichen Hymnen wie “Head Games”, “Waiting For A Girl Like You”, “That Was Yesterday”, “Double Vision”, “Urgent” und “I Want To Know What Love Is”.

Vor Kurzem veröffentlichte die Band mit „The Flame Still Burns“ eine neue 10“ Vinyl-EP mit vier Tracks, auf der sich die folgenden Songs befinden:

„The Flame Still Burns“ (bislang unveröffentlichte Version)

“Feels Like The First Time” (Original-Master-Version der allerersten Single von Foreigner)

“Long, Long Way From Home” (Original-Master-Version des Debüt-Albums von Foreigner)

„Juke Box Hero“ (Live-Aufnahme aus dem Jahr 2005)

Mit der Veröffentlichung eines Doppelalbums, das die Geschichte von FOREIGNER über die letzten vier Jahrzehnte wiedergibt, gehen die Feierlichkeiten zum 40. Jubiläum weiter. Das mit Spannung erwartete Album wird im Mai veröffentlicht und enthält neue Songs sowie alle der vielgeliebten Hits.

„Unsere Musik hat viele Menschen weltweit berührt”, sagt Leadgitarrist Mick Jones. „Wir sind ganz unabsichtlich fest mit dem Leben der Menschen verwoben.”

Im Herzen von FOREIGNER stehen Gründer und Leadgitarrist Mick Jones, der visionäre Maestro, dessen spezieller Stil als Songschreiber, unvergleichliche Gitarren-Hooklines und vielschichtige Talente auch weiterhin dafür sorgen, dass FOREIGNER nicht an Einfluss verliert, sowie die neueren Foreigner-Mitglieder Kelly Hansen (Lead-Sänger) und Jeff Pilson (Bass) und der Multiinstrumentalist Tom Gimbel.

Im Juni 2013 wurde Mick Jones in die Songwriters Hall Of Fame aufgenommen. Als unglaublich talentierter und vielschichtiger, von anderen Musik-Profis geschätzter Musiker, schrieb Jones auch Songs wie Bad Love mit Eric Clapton und Dreamer mit Ozzy Osbourne und produzierte viele Alben für andere bekannte Künstler, darunter Storm Front von Billy Joel und 5150 von Van Halen.

FOREIGNER sind: Mick Jones (Leadgitarre), Kelly Hansen (Lead-Sänger), Jeff Pilson (Bass, Gesang), Tom Gimbel (Rhythmusgitarre, Saxofon, Gesang), Michael Bluestein (Keyboard), Bruce Watson (Gitarre) und Chris Frazier (Schlagzeug).