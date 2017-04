Fortbildungsreihe Kompetent fürs Engagement

In diesem Workshop lernen Sie, wie man mit sehr einfachen Mitteln Flipcharts wirkungsvoll nutzen kann. Keine Vorkenntnisse erforderlich.

In jeder Sitzung gibt es eine Tagesordnung, bei Besprechungen will man Ergebnisse festhalten und bei Zukunftsplanungen Ideen notieren. Ein Flipchart ist meistens schnell zur Hand und kann für all diese Zwecke eingesetzt werden. In diesem workshop lernen Sie, wie man mit sehr einfachen Mitteln Flipcharts wirkungsvoll nutzen kann. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Referentin vermittelt Grundlagen für Neulinge und Tipps für Menschen, die schon Erfahrungen mitbringen.

Referentin: Ute Berger, Pädagogisch-Theologisches Zentrum Stuttgart-Birkach

Anmelden bis spätestens eine Woche vorher unter: buergerengagement@moessingen.de