Fortbildungsreihe Kompetent fürs Engagement

Viele der zuletzt nach Deutschland geflüchteten aber auch schon länger in Deutschland lebenden Menschen sind muslimischen Glaubens. Ihre religiöse Praxis kann uns in alltäglichen Situationen vor Herausforderungen stellen, wenn etwa während der Deutschkurse oder in anderen Situationen Gebete verrichtet werden sollen oder Männer und Frauen sich nicht die Hand geben. Im Vortrag und der anschließenden Diskussion sollen neben den theoretischen Grundlagen des Islams auch die alltägliche Praxis beleuchtet werden. Zudem erhalten die Teilnehmenden Tipps für mehr Souveränität im Umgang in konkreten Situationen. Dieses Wissen und Verständnis ist ein Baustein zur Integration, z. B. auch im Verein oder in anderen Engagementfeldern.

Referent: Dr. Hussein Hamdan MA

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Projekt: Muslime als Partner in Baden-Württemberg Information, Beratung, Dialog, Gesellschaft gemeinsam gestalten.