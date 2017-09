Fotoausstellung Alte Kulturpflanzen neu entdecken

Begleitend zur Büchereibegrünung der Stadtbücherei Kalebskelter wird nun in Kooperation mit dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb eine Fotoausstellung mit alten Getreidesorten, Gemüsesämlingen und vielem mehr in der Kalebskelter gezeigt.

Gerste, Hafer und Weizen kennt jeder; aber wer kennt: Triticale, Einkorn, Dinkel, Emmer, Kamut, Alb-Linsen, Lein und Rotweizen? Alte und regionale Getreidesorten werden vermehrt angebaut und von den Bäckereien zu leckeren Backwaren verarbeitet. Sie sind den regionalen und oft kargen Verhältnissen auf der Alb angepasst und somit Teil der landwirtschaftlichen Kultur und Kulturgeschichte. Emmer und Amarant sind zudem Getreidearten, die für Glutenallergiker besonders bekömmlich sind. Der Anbau und die regionale Verarbeitung setzt auch ein Zeichen gegen die industrielle Landwirtschaft und die Nahrungsmittelproduktion. Die Ausstellung in der Stadtbücherei zeigt Fotos der Fotografen Cornelia und Marc-Philipp Schrenk. Details von Blüten und Blättern sowie Makroaufnahmen zeigen die Getreidepflanzen auf eine ganz neue Weise. Zu jeder Pflanze gibt es Informationen zur Herkunft und zu den Verwendungsmöglichkeiten. In der Ausstellung sind auch die gedroschenen Getreide und die Pflanzen selbst zu sehen und erfahrbar. Wir zeigen die Ausstellung in Kooperation mit dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb.