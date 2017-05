Titel: Vernissage zur Ausstellung im Treppenhaus: Fotoausstellung - "Passion in Focus"

Startdatum: 01.06.2017

Startzeit: 19:00 Uhr

Stoppzeit: 20:30 Uhr

Veranstalter: Stadt Öhringen, Tel. 07941/68-221

Ort: Rathaus Öhringen, Treppenhaus

Beschreibung:

Am 01.06.17 findet um 19:00 Uhr eine Vernissage statt. Sie sind herzlichst dazu eingeladen. Es wird allerdings darum gebeten sich vorab unter: info(at)n-soleil-photographie.de anzumelden.

Über die Ausstellung: Die Schönheiten und Verschiedenheiten der Menschen zu Bildern zu komponieren, die beim Betrachter Emotionen auslösen - das motiviert Nicole Keilbach, immer wieder Menschen in ihrer Freizeit und auf Reisen mit ihrer Kamera zu dokumentieren. In ihrer Fotoausstellung - „Passion in Focus“ präsentiert die 24jährige Fotografin erstmals eine Auswahl an Bilder aus Hochzeit, Familie, Portrait, Lifestyle und Fashion. Ganz getreu ihres Mottos „Passion in Focus“. Die Leidenschaft zu der Fotografie, dem Leben, dem Reisen und den Menschen im Vordergrund!

Im Rathaus in Öhringen zeigt die Ernsbacher Fotografin nun auf Feinartdrucken eine Auswahl ihres fotografischen Repertoires im Bereich Portrait, Familie, Baby, Hochzeit und Lifestyle.

Die Fotoausstellung kann vom 25.04.2017 bis 01.06.2017 im Rathaus in Öhringen (Marktplatz 1-2, 74613 Öhringen) jeweils Mo-Mi 07:30-16:00 Uhr, Do 07:30-18:00,

Fr 07:30-12:15 Uhr besucht werden.