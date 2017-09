Fotomarathon Würzburg 2017

Mit dem Fotomarathon AnsichtsSache am Samstag, den 07.10.2017 bieten die ehrenamtlichen Veranstalter des Vereins „AnsichtsSache – Der Fotowettbewerb e.V“ Fotografiebegeisterten in und um Würzburg einen Wettbewerb der besonderen Art. Wir konzentrieren unseren Wettbewerb im zwölften Jahr nach dem Motto: Alles an einem Tag, Marathon, Ausstellung und eine Prämierung mit Party. Das bedeutet auch eine stärkere Fokussierung.

Und genau darin besteht die Herausforderung. Jedem Teilnehmer bzw. jedem Team werden erst bei der Registrierung am Wettbewerbstag das Rahmenthema und die 4 Einzelthemen ausgehändigt. Die Aufgabe besteht nun darin, diese Themen innerhalb von 4 Stunden fotografisch kreativ und in einer stimmigen Serie von 4 Bildern umzusetzen. Jeder Teilnehmer muss am Wettbewerbstag seine digitale Kamera und eine leere Speicherkarte mitbringen.