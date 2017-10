Wegbereiter in der Region und Fränkische Lebensbilder im Fokus der Reformation als

Wanderausstellung zu Gast im Markgrafenmuseum

In den Mittelpunkt der Wanderausstellung stellt der Frankenbund Menschen und ihre Ideen. Dabei reicht das Spektrum der in Franken wirkenden Persönlichkeiten aus dem Zeitraum von 1450-1550 über den Nürnberger Ratsherrn Lazarus Spengler oder die Äbtissin Caritas Pirckheimer hinaus, und fragt nach den Wegbereitern der Reformation in der Region.

Für Ansbach wären hier Markgraf Georg der Fromme zu nennen, unter dem sich die neue Lehre ausbreitete. Daran hatte sein Kanzler Georg Vogler ebenso Anteil wie der Prediger Johann Rurer, der erstmals in der Markgrafenstadt 1525 die Messe in deutscher Sprache las.

Zu den herausragenden örtlichen Ergänzungen zählt eine Bildnis Martin Luthers, dass von einem Ansbacher Hofmaler kopiert wurde.