Frühjahrsflohmarkt 2018

Stöbern nach Herzenslust: Auf dem großen Frühjahrsflohmarkt in der Stuttgarter Innenstadt. Für Schnäppchenjäger und Raritätensammler! Auf über 3.000 Frontmetern werden bei diesem Flohmarkt im Frühling die unterschiedlichsten Waren angeboten:

Kommen Sie mit auf eine nostalgische Reise in die Vergangenheit, entdecken Sie ungewöhnliche Accessoires, Möbelstücke, Spielzeug und mehr. Die Stände verteilen sich auf mehrere Standorte: Am Markt-, Schiller- und Karlsplatz, in der Hirsch-, Kirch- und Dorotheenstraße können Sie fündig werden!

Kontakt

Märkte Stuttgart GmbH

Langwiesenweg 30

70327 Stuttgart

Telefon: +49 (0) 711 480 410

Fax: +49 (0) 711 480 414 44

info@maerkte-stuttgart.de

www.maerkte-stuttgart.de