Fränkisches Finale

Krimilesung mit Petra Kirsch

Am 10. Februar 2017 um 19:30 Uhr ist die Autorin Petra Kirsch mit ihrem aktuellen Krimi zu Gast in der Stadtbücherei. Am Wöhrder See wird ein Toter gefunden, erhängt an einer Pergola. Der Fall entpuppt sich als eine harte Nuss

für Hauptkommissarin Paula Steiner, denn mit ihren Fragen stößt sie auf eine Mauer des Schweigens. Aber Paula gibt keine Ruhe: Macadamianüsse,

eine Flasche Champagner und eine deutsch-russische Putzfrau helfen ihr dabei, dieses vertrackte Rätsel zu lösen.

Im zweiten Teil der Lesung wird Petra Kirsch in gewohnt kurzweiliger und humorvoller Weise aus Ihrem neuen Franken-Krimi lesen, der im Herbst 2017 erscheinen wird.