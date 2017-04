Das junge, studierte Fräulein Else ist eigentlich in den Ferien mit ihrer Tante, als sie Nachricht von ihrer Mutter erhält: Um die Verhaftung des Vaters abzuwenden, soll sich Else auf ein unmoralisches Angebot mit dem Grafen Dorsday einlassen.Damals hat sie eine Überdosis Veronal genommen. Allerdings ist das schon 34 Jahre her. In dieser Nacht tut Sie es wieder. Heimgesucht von den Gestalten ihrer Vergangenheit erzählt sie ihre Geschichte nochmal ... Und heute? Else wehrt sich.