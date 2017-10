Fragen ist menschlich - lebe deine Fragen

Der Mensch erlebt an sich unerklärliche Widersprüche und Ungereimtheiten und ist sich selbst oft ein Rätsel. Darüber hinaus ergeben sich in allen Bereichen des Lebens viele Fragen, die oft nicht eindeutig oder nicht ausreichend zu beantworten sind; das betrifft vor allem Fragen auf die menschliche Existenz hin. Der Abend will eine Ermutigung sein für alle suchenden Menschen, mit ihren Fragen versöhnt zu leben. Mit Sr. Brigitte.