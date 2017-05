Was in Europa ist so kostbar, dass es geschützt werden muss? Was droht zu

zerbrechen? Was steht auf dem Prüfstand? Wie finden wir uns – im Blick zurück

und nach vorn – zurecht? Unter dem Titel „FRAGILE. Europäische

Korrespondenzen“ haben 28 AutorInnen, initiiert vom Netzwerk der

Literaturhäuser, diese doppelte Wortbedeutung in 14 europäischen Briefwechseln

aufgegriffen. Dabei ziehen sich Worte, Werte, Verletzungsgefahren,

Versehrtheiten, Wunden und Risse, alte wie neue, innerliche und äußerliche durch

viele der Briefe.

Beteiligt hat sich auch die israelische Autorin Zeruya Shalev, die

ihren ganz eigenen Blick auf Europa richtet:

"Schon viele Jahre begleitet mich

dieses absurde Gefühl, dass ich mich in Europa sicherer fühle als in meinem

eigenen Land, das dazu gegründet wurde, den aus Europa geflohenen Juden

Schutz zu bieten. Doch in der letzten Zeit tut mir Europa, dessen Ruhe ins

Wanken geraten ist, so leid. Und plötzlich habe ich auch in Europa Angst – ich

denke manchmal, wie lächerlich das wäre, wenn mich der Terror ausgerechnet

dort noch einmal treffen würde",

schreibt Zeruya Shalev an die Berliner

Schriftstellerin Annika Reich. Die Schauspielerin Maria Schrader liest Auszüge aus

den Briefwechseln, mit den beiden Autorinnen ins Gespräch kommt Shelly

Kuperferg.

Band 265 der Reihe

„die horen. Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik“

,

Wallstein Verlag, versammelt alle 14 Briefwechsel. Alle Briefe sind nachzulesen

unter

www.fragile-europe.net

.

Ein Projekt des Netzwerks der Literaturhäuser, gefördert von der Robert Bosch

Stiftung und ARTE.

Eintritt: 10,-/ 8,-/ 5,- €