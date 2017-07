Fragiles Italien

Der Europäische Kultursommer Fellbach hat 2017 die benachbarten Länder Italien und Griechenland zu Gast. Über eine reiche Palette künstlerischer Darbietungen hinaus bietet das Festival auch Beiträge zu der aktuellen Lage in den Gastländern. Griechenland und Italien, das haben die bisherigen Darbietungen des Kultursommers eindrucksvoll bewiesen, besitzen nicht nur eine ruhmreiche Vergangenheit, sondern auch eine hochinteressante gegenwärtige Kulturszene. Auf der anderen Seite ist die wirtschaftliche Lage in beiden Staaten eher prekär. Griechenland hat die Schuldenkrise zu meistern. In Italien kehrt die Finanzkrise zurück. Und wackelt Italien, so wackelt bald auch Europa.

Der Vortrag mit anschließender Diskussion findet im Kleinen Saal des Rathauses Fellbach statt. Mit der Wahl des Titels reagierte Almut Siefert sowohl auf die wiederholten Erdbeben in Italien (besonders verheerend wirkte sich das Beben rund um den kleinen Ort Amatrice im August 2016 aus) als auch auf die Fragilität der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Nach dem Rücktritt Matteo Renzis, der sich durch die Verknüpfung eines Verfassungsreferendums mit seiner Stellung als Ministerpräsident selbst gestürzt hatte, regiert eine Übergangsregierung unter Paolo Gentiloni. Die Forderung Matteo Renzis, der unlängst wieder zum Vorsitzenden der regierenden Demokratischen Partei gewählt wurde, nach baldigen Neuwahlen steht einer raschen Haushaltseinbringung im Wege. Sowohl die finanzpolitische als auch die soziale Lage in Italien ist schwierig. Die hohe Jugendarbeitslosigkeit begünstigt die Abwanderung junger Menschen. Und von der Flüchtlingskrise ist Italien schon seit Jahrzehnten überdurchschnittlich betroffen.Almut Siefert, in Frankfurt geboren und aufgewachsen, blieb auch für das Studium der Politikwissenschaften in der Stadt am Main – dazwischen ein kurzer Abstecher nach Florenz. Nach dem Studium absolvierte sie ihr Volontariat bei den Stuttgarter Nachrichten und war dort als Politik-Redakteurin hauptsächlich für Themen rund um die EU zuständig. Seit Juli 2016 berichtet sie als Korrespondentin für die Stuttgarter Zeitung aus Rom.

In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Unteres Remstal e. V.