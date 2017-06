Frank Fischer: Gewöhnlich sein kann jeder

Tanzen Sie gerne im rosa Elefantenkostüm zur Musik von Helene Fischer durch den Supermarkt?Wenn ja, dann ist Ihr Leben wahrscheinlich schon aufregend genug.Alle anderen sollten sich dringend das Programm von Frank Fischer anschauen. Der Kabarettist gibt nützliche Tipps für die spannenden und lustigen Momente im Leben. Machen Sie jeden Tag zu etwas Besonderem. Gehen Sie in der Mittagspause in den nächsten Markt und fragen Sie den Verkäufer, ob Sie ihm helfen können. Oder bieten Sie der Dame hinter der Fleischtheke ein Stück Wurst an. Eine Anleitung für den ungewöhnlichen Moment im Leben. Denn: Gewöhnlich sein kann jeder!