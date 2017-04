× Erweitern Frank Kuruc Quartett

Frank Kuruc, Professor an der MuHo Mannheim und gefragter Solist in verschiedensten Besetzungen, bietet mit seinem international besetzten Quartett preisgekrönter Solisten ein spannendes Programm aus Originalkompositionen, die eine breite Palette an Stilen und unterschiedlichen Kulturen widerspiegeln.

Drummer Torsten Krill ist mit zahlreichen Preisen gekürt, unter anderem dem Landesjazzpreis und dem Preis der deutschen Schallplattenkritik, Joel Locher entlockt seinem Kontrabass wunderbare Rhythmen und Klänge, und die Koreanerin Gee Hye Lee (Landesjazzpreis BaWü 2012) ist mit ihrem filigranen und zugleich packenden Spiel der wunderbare weibliche Pol dieses außergewöhnlichen Ensembles. Und Frank Kuruc selbst lässt seine Zuhörer die klangliche Schönheit der verstärkten Gitarre immer wieder neu erleben.

Frank Kuruc, g

Torsten Krill, dr

Joel Locher, b

Gee Hye Lee, piano