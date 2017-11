Frank-Markus Barwasser als Erwin Pelzig

× Erweitern Markus Barwasser als Erwin Pelzig

»Weg von hier« – unter diesem Titel schickt Frank-Markus Barwasser sein Alter Ego Erwin Pelzig mit einem neuen Soloprogramm auf Deutschlands Bühnen. »Weg von hier« sind aber auch die Worte, mit denen viele Fluchten beginnen. Weil Erwin Pelzig aber ohnehin lieber bleibt als geht, will er zumindest wissen, was hinter den Fluchten steckt. Wem nützen sie und wer sind hier eigentlich die Schleuserbanden? So gräbt und grübelt sich Pelzig in »Weg von hier« durch das Chaos des angeblichen Epochenwandels, wie immer begleitet von seinen beiden Freunden Hartmut und Dr. Göbel. Frank-Markus Barwasser steht seit über 20 Jahren auf Deutschlands Kabarettbühnen.