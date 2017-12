Frank Mau trifft Dieter Koppelberg

In der Reihe "Begegnungen" wird der Berliner Philosoph Dirk Koppelberg begrüßt.

Der Erkenntnistheoretiker, Wissenschaftsphilosoph und Philosoph der Kunst wird im gemeinsamen Gespräch mit Frank Mau darüber berichten, welcher Weg ihn in die Philosophie geführt hat, was es für ihn bedeutet Philosoph zu sein, worin philosophische Arbeit besteht, welchen Zwecken sie dient und welchen nicht, und warum die Tätigkeit des Philosophierens eigentlich für jeden mündigen Menschen gerade in der gegenwärtigen Zeit unverzichtbar sein sollte. Der international anerkannte Dirk Koppelberg lehrt Philosophie an der Freien Universität Berlin und an der Technischen Universität Berlin, hat zahlreiche philosophische Arbeiten im In- und Ausland veröffentlicht und ist regelmäßig eingeladener Gast bei großen Philosophiekongressen. Sein besonderes Interesse gilt den vielfältigen Beziehungen zwischen Philosophie, Wissenschaft und Kunst.

Dozent: Dr. Dirk Koppelberg