Geboren in St. Louis überzeugte Frank Riley schon im Kindesalter mit seiner unverkennbaren Stimme. Er begann seine Karriere mit 10 Jahren in einem Gospelchor, zahlreiche Auftritte mit verschiedenen Bands folgten. Daher hat er sich ein breites Repertoire an Musikrichtungen angeeignet: Er interpretiert R&B, Funk, Rock, Country, Soul und Gospel- Songs und das immer mit viel Gefühl in seiner Stimme.