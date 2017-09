Frank Wekenmann Eclectic Band

Was macht ein mit allen musikalischen Wassern gewaschener Gitarrist, der sich nicht so recht zwischen Jazz, Blues, Country, Gypsy Swing und Americana, zwischen Eigenkompositionen und Cover-Versionen entscheiden kann? Er sucht sich eben so flexible kongeniale Mitstreiter wie Florian Dohrmann am Kontrabass und Lars Binder am Schlagzeug, wirft alle Stile in einen Topf und rührt einmal kräftig um. Daraus entsteht eine die Genres transzendierende Melange - nicht verkopft, aber auch nicht hirnlos, gewürzt und fein abgeschmeckt von der Individualität und Expressivität der Musiker.

Erlaubt ist, was gefällt und den drei Musikern gefällt so einiges!

Frank Wekenmann, E-Gitarre

Florian Dohrmann, Bass

Lars Binder, Drums