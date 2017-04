Frank Wekenmann's Swing Thing

× Erweitern Sebastian Klein Frank Wekenmann

Im Zeitalter des "Fake Blues" begeben sich Frank Wekenmann, Florian Dohrmann und Dieter Schumacher auf die Suche nach der Wahrheit in der Musik und finden diese in den schönsten Balladen und Bluessongs der Geschichte. Die ganze Palette menschlicher Gefühle, von Trauer über Wut bis zu Verzweiflung wird dabei zum musikalischen Thema. Besuch des Konzerts auf eigene Gefahr, aber "It's gonna be so great!"

Frank Wekenmann – Gitarre

Florian Dohrmann – Bass

Dieter Schumacher - Drums