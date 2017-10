Kino im Stiftskeller

Diesen einzigartigen Dokumentarfilm "Frank Zappa – Eat that Question" präsentieren wir in Kooperation mit dem Kommunalen Kino Weinstadt zur Einstimmung auf die Band "Fido plays Zappa" am Fr., 10.11.2017 im JAK.

Das Zappa-Portrait von Regisseur Thorsten Schütte ist eine subtile, kunstvolle Montage aus historischen Aufnahmen, Interviews und Auftritten aus den vergessenen Archiven von Fernsehsendern der ganzen Welt; es ist eine energiereiche Feier dieses unverblümten Maestros.

Der Film folgt Zappa vom glattrasierten, Anzug tragenden Jugendlichen hin zum furchtlosen Oberfreak. Er zeigt ihn in seinen letzten Tagen vor seinem viel zu frühen Tod durch Krebs 1993 im Alter von 52 Jahren. Er lässt uns von Anfang an direkt in die erste Reihe: nah genug an Zappa, um die wilden Gefühle in seinen Augen lesen zu können. Der Fokus des Films liegt auf Zappas hemmungslosem und unterhaltsamem Umgang mit den Medien. Während er höflich über eine Tour oder ein Album plauderte, wusste er besser als alle seine Zeitgenossen, wie man unerwartet verbale Sprengladungen zündet. Seine ätzenden Kommentare zu Staat und Religion, zur Musikindustrie und zur Jugendkultur hinterlassen einen aufrüttelnden musikalischen und gesellschaftspolitischen Kommentar zu seiner Zeit.

Dokumentarregisseur Thorsten Schütte ist als Gast anwesend!