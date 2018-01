Frankemer Stupfl

× Erweitern (c) Stupflsitzung Stupfler

Mit Spannung werden jedes Jahr die Geschichten der fünf Schillingsfürster Originale mit Spannung erwartet.

Die Stupfler sind das Aushängeschild unserer Sitzung und für viele Zuschauer der Höhepunkt,daher genießen die Stupfler bei unseren Sitzungen besondere Priorität und treten jeden Abend zweimal für Sie auf. In der aktuellen Konstellation wären die fünf Stupfler bereits das 11. Jahr zusammen auf der Bühne, wäre da unserem Schausteller „Matthias Bär“ nicht ein kleines Missgeschick passiert. Kurz vor Weihnachten stürzte er nach einem Eisregen zuhause im Hof dermaßen unglücklich, dass er sich seinen Fuß kompliziert gebrochen hat. Da er sein Bein nun nicht belasten darf, war an einen Auftritt 2017 nicht mehr zu denken. Zum Glück haben die Stupfler in dieser Session mit Martin Lohbauer erstmalig einen Gesangscoach. Durch seine ständige Anwesenheit bei den Proben ist er ebenfalls sehr textsicher geworden. So wurde er kurzerhand als Ersatzmann angeheuert. Wir sind zuversichtlich, dass Martin diese Aufgabe mit Bravour meistert. Die Lieder und Texte wurden in gewohnter Weise von Markus Löschel ausgesucht und geschrieben. Bei den gesprochenen Texten wurde er von Christoph Maul unterstützt. Musikalisch umgewandelt wurde das ganze wieder von unserem langjährigen Stupflmusikant, Waldemar Haffner.