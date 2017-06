Inszenierung: Peter Kratz

Kostüme: Laura Yoro

Mit: Nina Maria Föhr, Marius Hubel, Andreas Klaue, Laura Locher

Premiere: Mittwoch, 21. Juni 2017

Vom Klassiker zum Bühnenhit: Mary Shelley setzte mit ihrem Roman von 1818 ein Wesen in die Welt, das bis heute große Erfolge feiert. Ihrem Stoff, mit der modernen Wissenschaft aktueller geworden denn je, hat der bekannte Bühnenautor Nick Dear eine besondere Wendung abgewonnen. Sein Frankenstein, in London bejubelt und monatelang ausverkauft, kommt nun nach Ludwigsburg. Anders als üblich dominiert die Sichtweise des Wesens. Durch diesen Kunstgriff verliert es einen Teil des Schreckens, seine Motive und Ziele werden auf grausame Weise nachvollziehbar. Wir beobachten ein innerlich zerrissenes Geschöpf, das im Zeitraffer die Menschwerdung durchläuft und uns im Guten wie im Bösen den Spiegel vorhält. Wir erkennen uns in seiner Wut, seinen Rachegelüsten und seinem Zerstörungstrieb ebenso wieder wie in seinem Verlangen nach Anerkennung, Gerechtigkeit und Vertrauen. Victor Frankenstein und sein Alter Ego bilden ein gleichsam Beckettsches Paar: Sie trachten einander nach dem Leben, bleiben aber untrennbar verbunden und sind auf Gedeih und Verderb voneinander abhängig. Das Bedürfnis nach Liebe schließlich – wie tragisch und absurd sie auch in Erscheinung tritt – erweist sich als eine immer mächtigere Triebfeder.

Im Theatersommer fällt dieser Frankenstein auf einen idealen Nährboden. Konzentriert und mit kleinem Ensemble inszeniert, atmet das Stück im Theatergarten auf typische Weise Freilichtluft. Vier Schauspieler wechseln einander in der Rolle des Wesens ab, um es mit individuellen Qualitäten zu bereichern. Die unterschiedlichen Natur-Schauplätze treten in fantasievollen Dialog mit der Gartenbühne, während ein eigens kreierter Sound förmlich nach dem Zuschauer greift. So entfaltet sich Frankenstein als Erlebnis, das alle Sinne anspricht.