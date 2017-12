Gesellschaftskritisch, direkt, mitreißend

Inspiriert durch Jazz Größen wie DeeDee Bridgewater und Dianne Reeves komponiert Franziska Loos Stücke, die die Zuhörenden mit einer Direktheit treffen, der man sich nur schwer entziehen kann. Im Fokus stehen die Geschichten, die Suche, die menschlichen Abgründe vor allem aber die Hoffnung - aufzeigend, ohne aufdringlich zu sein.Umgesetzt von der „ [...] unverwechselbare[n] Stimme von Franziska Loos [...]. Drei Oktaven Umfang und ein Kaleidoskop an Stimmungen, die sie darstellen kann – die pure Lebenslust kann sie am besten.“ Kölner Rundschau 10/16loos. extended ist die Weiterentwicklung des Quintett loos., dessen Kompositionen Vincent Dombrowski und Lukas Schwegmann rearrangiert und auf das Nonett zugeschnitten haben. Die außergewöhnliche Instrumentierung mit Vibraphon und Bläsersection erinnert an Klangwelten des Dave Holland Octets und ermöglicht allen Musikern in wechselnden Konstellationen viel Raum für Improvisation. Mal groovelastig, mal sphärisch oder aber völlig modern geräuschhaft, wenn sichloos. extended dem Trio Hit „Da Da Da“ annimmt.

Franziska Loos - VocalsVincent Dombrowski - SaxophonChristopher Olesch - VibrafonCalvin Lennig - BassLukas Schwegmann - DrumsLaurin Köller - TrompeteJens Buschenlange - TrompeteKen Dombrowski - TromboneYannick Glettenberg - Saxophon/Clarinette