Franziskus, Gaukler Gottes

Theater Rotwelsch (Reutlingen)

Regie: Winni Victor

Mit: Alberto Fortuzzi, Johannes Reichert (Countertenor), Klaus Wuckelt (Lyra)

Der Heilige Franz von Assisi bezeichnete sich selbst als Gaukler. Sehr zu recht, denn nach der Überlieferung durch die umbrischen Volkssagen waren sein Auftreten und seine Predigten von einem außerordentlichen spielerischen Witz und komödiantischer, manchmal kabarettistischer Theatralik geprägt.

Dario Fo, der Erzkomödiant und Literaturnobelpreisträger, hat einige der Legenden, die sich um Franziskus ranken zu einem großartigen Erzähltheatertext, zu einem Stück über menschliche und politische Verantwortung zusammengefasst. In die Geschichte hineinverflochten ist der „Sonnengesang“, eins der zentralen literarischen Werke des Altitalienischen.

„Charismatisch und witzig. Eine Sternstunde mit Alberto Fortuzzi als Franziskus. Selten wurde aus so wenig so viel. Alberto Fortuzzi spielt, ja lebt Franziskus geradezu, so kraftvoll, überzeugend, leidenschaftlich, begeisternd und mit Hingabe, dass es am Ende stehenden Applaus für die Vorstellung gibt. NWZ Göppingen