Frau Gerburg verkauft den Jazz

Matthias Debus , Kontrabass Alexandra Lehmler, Saxophon Claus Kiesselbach, Vibraphon Hering Cerin, Schlagzeug Gerburg, Maria Müller Moderation.

Wer schon „Herr Hering, die liebe Frau Gerburg und die Jazzband“ miterleben durfte, weiß, dass beim Jazz für Kinder kein Fuß still stehen bleibt. Moderiert von Gerburg Maria Müller bietet das Mitmachkonzert auch beim neuen Programm der Band um Schlagzeuger „Herr Hering Cerin“ viel Musikspaß nicht nur für kleine Zuhörer. Denn jetzt geht’s ans Eingemachte: Herr Hering und seine Jazzband proben für das wichtige Vorspielen bei der immer geschäftigen, dauertelefonierenden Frau Gerburg von der Agentur „Gerburg & Gerburg.“ Werden sie an die dringend benötigten guten Auftrittsmöglichkeiten kommen? Diese und viele andere spannende Fragen beantwortet ein turbulentes Musiktheaterstück mit viel Jazz für Groß und Klein, bei dem man ganz nebenbei auch noch so manches über diese Musik, ihre Geschichte und die Instrumente erfährt.