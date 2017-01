Frau Kunz träumt

Frau Kunz arbeitet im Labor in einer Seifenfabrik. Hier hat sie die Knetseife erfunden, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Allerdings leidet Frau Kunz unter ihrem Kollegen Herrn Hinz, der ihr den Erfolg neidet. Jeden Tag geraten die beiden aneinander und verleiden sich so die eigentlich ganz schöne Arbeit. Der Traum von Frau Kunz, mit Zeichenstift und Schwarzlichttheater dargestellt, zeigt ihr neue Wege zum gemeinsamen Handeln mit ihrem Kollegen auf. Ob es ihr am Ende gelingt? / Von und mit: Heidi Graf