Komödie von Lutz Hübner

Mitarbeit: Sarah Nemitz

Lutz Hübner, Autor dieses Stückes, weiß: „Am Elternabend zeigt sich, wie solidarisch eine Gesellschaft wirklich ist und wie sie mit Erfolg und Niederlagen umgeht. Da werden keine Gefangenen gemacht und keine Konzessionen. Wessis haben was gegen die Lehrerin aus dem Osten, Ossis finden die Westkinder völlig verzogen, soziale Vermischung schön und gut, aber doch nicht in der Klasse meines Kindes! Und weil an Elternabenden nicht nur Eltern um ihre Kinder kämpfen, sondern auch immer die Eltern für sich selbst, ist man sich im Vorfeld des Treffens einig geworden: Es geht darum, die blöden Bälger irgendwie durchzukriegen! Frau Müller muss weg!“ Doch Frau Müller weiß sich zu wehren.

Der Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller Lutz Hübner gehört zu den meistgespielten Gegenwartsautoren. Zusammen mit seiner Co-Autorin hat er einen sehr vergnüglichen und lustigen Theaterabend geschrieben, in dem wir uns irgendwie alle wiederfinden, denn wir alle kennen Schulsituationen, aus der eigenen Schulzeit oder als Eltern oder Lehrer. Seine Stücke werden an fast allen kleinen und großen Theater in Deutschland und im Ausland gespielt. FRAU MÜLLER MUSS WEG, sein größter Erfolg wurde 2010 am Dresdner Staatsschauspiel uraufgeführt. Der deutsche Filmregisseur Sönke Wortmann (EIN SOMMERMÄRCHEN, DAS WUNDER VON BERN) inszenierte das Stück zunächst am Berliner GRIPS Theater bevor er daraus 2014 eine sehr erfolgreiche Verfilmung mit Anke Engelke machte.