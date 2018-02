Frauen Film Reihe: "Die göttliche Ordnung"

Schweiz 1971: In einem kleinen, scheinbar friedlichen Dorf lebt Nora mit ihrem Mann und zwei Söhnen ein beschauliches Leben.

Seit einiger Zeit ist zwar der soziale Wandel in der Schweiz in Gange, Frauen fordern das Wahlrecht und die Emanzipation, abseits der großen Städte allerdings merkt man noch nicht sehr viel davon. Doch dann erwacht auch in Nora der Wunsch nach Mitsprache, nach selbstbestimmtem Handeln und nach politischer und beruflicher Teilhabe ohne männliche Bevormundung. Sie beginnt sich öffentlich für das Frauenwahlrecht einzusetzen und eckt damit im Dorf, innerhalb der Familie und auch in ihrer Ehe an.