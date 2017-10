Frauen Film Reihe: Florence Foster Jenkins

Eigentlich könnte sich die millionenschwere Florence zurücklehnen und das Leben einfach so genießen. Jedoch, sie fühlt sich zu höherem berufen, genauer gesagt möchte sie gerne Opernsängerin werden.

Zunächst tritt sie nur bei privaten Festen auf, zu denen sie einlädt. Das Publikum besteht nur aus ihr wohlgesonnen Personen und so bleibt jede kritische Auseinandersetzung aus. Kritik wäre aber Ihr Gesang ist furchtbar, sie verfehlt die Töne und quält dadurch ihre Zuhörer. Dann beschließt sie in der Carnegie Hall vor einem öffentlichen Publikum zu singen und verschenkt tausend Eintrittskarten an Kriegsveteranen. Ihr Mann ist entsetzt und versucht mit allen Mitteln eine totale Blamage zu verhindern.