Frauen leben immer länger – aber wovon?

In der Regel verfügen Frauen über geringere Altersrenten als Männer! Die durchschnittliche gesetzliche Monatsrente für Frauen liegt unter 500 Euro. Das ist für eine Altersrente zu wenig - denn auch auf das Versorgungsmodell "Ehe" ist kein Verlass mehr. Nicht Einsamkeit, Krankheit und Tod sind der Schrecken unseres Alters sondern die weibliche Altersarmut. Die gesetzliche Rentenversicherung wird bei immer höheren Beiträgen immer weniger leisten können. Frauen, die sich in der Familie engagieren, bezahlen dies mit Einbußen in der gesetzlichen, oft auch in der betrieblichen Altersversorgung. Um dieses Problem zu lösen, muss man aber zuerst einmal seine Ansprüche kennen. Der Vortrag ist ein Leitfaden, wie Sie mit eigenverantwortlichem Handeln, frauenspezifischer Beratung und einem persönlichem Versorgungskonzept heute schon die Weichen stellen, für ein finanziell unabhängiges Leben im Alter.