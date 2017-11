FrauenFilmReihe: Grüße aus Fukushima

Marie reist mit der Organisation Clowns4Help nach Fukushima. Dort möchte sie gemeinsam mit dem Clown Moshe nach der Atomkatastrophe von 2011 etwas Freude in den Alltag der überlebenden Opfer bringen.

Diese leben auch nach Jahren noch in Notunterkünften, ihre Zukunftsperspektiven sind ganz schlecht.Es zeigt sich aber, dass Marie, die eigentlich aus ihrem Leben in Deutschland geflohen ist, ungeeignet für diesen Job ist. Doch anstatt wieder nur davon zu laufen, bleibt sie mit der störrischen alten Dame Satomi zusammen, die letzte Geisha von Fukushima. Deren Haus liegt in der Sperrzone, aber Satomi will genau dahin auf eigene Faust zurückkehren. Beide Frauen lernen gemeinsam ihre Vergangenheit ab zu schütteln.

