Frauenwirtschaftstag 2017

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts verändert sich die Arbeitswelt grundlegend. Die Vernetzung der virtuellen und der physischen Welt fährt zu neuen Arbeitsformen und Veränderungen in den Betrieben. In diesem Zusammenhang wird von Arbeiten 4.0 gesprochen. Die digitale Transformation betrifft nicht nur eine veränderte Produktion und Neugestaltung von Informations- und Kommunikationswegen, sondern hat auch Auswirkungen auf die Menschen, auf die Zusammenarbeit und auf Arbeitsweisen. Die Arbeitswelt 4.0 bringt Risiken und Chancen zugleich. In der Abendveranstaltung wird ein besonderer Blick darauf geworfen, welche Chancen aber auch Herausforderungen sich insbesondere für Frauen in der digitalen Arbeitswelt ergeben.