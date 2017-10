Frauenwirtschaftstage 2017 - Seminartag für Frauen

Seminartag für Frauen in Heilbronn zum Umgang mit Veränderungen in der Arbeitswelt

Digitalisierung ist das angesagte Wirtschaftsthema: 2017 stellt das Land Baden-Württemberg die Frauenwirtschaftstage im Oktober unter das Motto „Chancen für Frauen in der digitalen Arbeitswelt.“ Spannend genug, dass auch die Heilbronner Veranstalterinnen das landesweit gesetzte Thema aufgreifen. Teilnehmerinnen des Seminartags am 21. Oktober werden aus dem Angebot nicht nur Fachwissen beziehen, sondern auch auf persönlicher Ebene in ihrer jeweiligen Arbeitssituation profitieren.

Beginnen wird der Seminartag mit einem Impulsreferat. Dieses steuert Dr. Janina Lossen bei. Ihre Sicht auf „Frauen 10.0“ bildet einen adäquaten Einstieg zum Thema. Im Anschluss daran können die Teilnehmerinnen in fünf Workshops sich dem Thema nähern und wertvolle Anregungen für die eigene Praxis mitnehmen.Nicht zuletzt ist der Türkische Frauenverein Heilbronn e.V. fester Bestandteil des Programms und wird in bewährter Weise für die Verpflegung der Teilnehmerinnen sorgen.

Erstmals gehört bei der 13. Ausgabe des in Heilbronn gewachsenen Veranstaltungsformats die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken zum Organisationsteam – neben den bewährten Partnerinnen Agentur für Arbeit Heilbronn, Stadt Heilbronn, Regionalbüro für berufliche Fortbildung, Haus der Familie, Hochschule Heilbronn (HHN) und Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW).