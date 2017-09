Frauenwirtschaftstage 2017

× Erweitern Bundesagentur für Arbeit Bundesagentur für Arbeit

Die Arbeitswelt verändert sich rasant: Menschen, Maschinen und Objekte sind über das Internet vernetzt und es findet ein permanenter Datenaustausch statt.

Aber was bedeutet das für die Beschäftigten? Antworten dazu geben zwei Experten am Donnerstag, 19.Oktober 2017 von 13:00 bis 17:00 Uhr in der Agentur für Arbeit Ludwigsburg.

Georg Falke, von Festo-Didactic SE, dem weltweit größten Anbieter von Lösungen für die Aus- und Weiterbildung in Automatisierung und Technik, spricht in seinem Impulsvortrag über „Wirtschaft 4.0 – Idee, Erwartung, Risiken“. Anschließend klärt Marieluise Noack, Coaching - Training – Beratung, in ihrem Workshop die Frage „Was heißt Wirtschaft/ Digitalisierung 4.0 für mich?“.

Die Teilnahme am Vortrag ist kostenlos, eine Anmeldung ist bis Freitag, 6. Oktober 2017 unter ludwigsburg.bca@arbeitsagentur.de wegen begrenzter Teilnehmerinnenzahl notwendig.

Eingang C, 3. OG, Großer Sitzungssaal