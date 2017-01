Fred and the Roaches feat. Marco Piludu

Fred Emmert, Gründer der seit 1989 bestehenden Band "Fred and the Roaches" mit einem Programm aus Standards des Blues, Rock'n'Roll und Country sowie Songs von Bob Dylan, Van Morrison, J.J. Cale u.v.a.m. "We`re captive in the carousel of time" - The Circle Game (Joni Mitchell)

Zurück zu den Anfängen. Der Kreis hat sich geschlossen. Die Legende lebt immer noch.

"Fred and the Roaches" ist mitreißend wie eine komplette Bluesband, aber in biologisch abbaubarer Lautstärke, nicht verlegen um Evergreens und Oldies, aber eigenständig.

Fred Emmert (Gesang, Gitarre), Wolfgang Emmert (Gitarre), Bernhard Ries (Schlagzeug, Perkussion, Gesang), Harry Hirschmann (Bass), Marco Piludu (Gitarre)