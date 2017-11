Frederik Köster & Die Verwandlung

× Erweitern http://www.bix-stuttgart.de Frederik Köster

Frederik Köster und die Verwandlung haben ihr gerade erst veröffentlichtes Album "Homeward Bound Suite" (VÖ: Januar 2018) mit Unterstützung eines großen Sinfonieorchesters aufgenommen.

Die Suite thematisiert Frederik's Heimat, das Hochsauerland. Malerisch beschreiben Komponist und Musiker Land und Leute. Im Zuge der Veröffentlichung gibt es eine ausgedehnte Tour, teilweise in großen Häusern, mit den Orchestern aus Hagen und Osnabrück, so wie als Quartett in Clubs und auf namenhaften Festivals wie dem Elbjazz in Hamburg, Acht Brücken in Köln oder dem Internationalen Jazzfestival Jazzycolors in Paris.

Im BIX machen Köster und die Verwandlung in Quartettbesetzung halt und präsentieren die neue Songs.