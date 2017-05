Free Rave - Würfelparty

Wir alle kennen das Problem. Wir wollen am Ende des Monats feiern gehen, nur leider ist der Geldbeutel ein wenig begrenzt. Kein Problem! Am 26.05. laden wir euch ein ins Proton zu kommen. Der Eintritt ist von 23 - 0 Uhr Kostenlos! Ab 0 Uhr wird gewürfelt, heißt ihr zahlt in einem Spektrum von 2 - 11 Euro, denn wer 2 x eine 6 würfelt zahlt NICHTS. Sound wird es geben von David Löhlein / Kontrast / Jonas Leibinger / Richard Reich

Mainfloor proTON

Techno & Elektro

Kontrast, Jonas Leibinger & Richard Reich

2nd Floor elektron

Techno & Elektro

Easy Rave Crew

Special

Von 23.00 Uhr bis 0.00 Uhr freien Eintritt, danach würfelt ihr euren Eintritt selbst. 6er Pasch = Eintritt frei.