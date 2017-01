× Erweitern Freedom Call

Bei den deutschen Melodic-Metallern FREEDOM CALL wird in diesem Sommer unüberhörbar der Hammer geschwungen: Am 8. Juli 2016 erscheint ihre brandneue Single "Hammer Of The Gods", ein erster Vorab-Bote des kommenden Albums Master Of Light", dessen näher rückender Veröffentlichungstermin bereits glühend am Horizont auftaucht. Mit "Hammer Of The Gods" belegt die Band um Frontmann Chris Bay erneut ihre Fähigkeit, griffige Riffs, coole Grooves und hymnische Melodien zu einem typischen FREEDOM CALL-Song zu verschmelzen. Bay: „Ich denke, dass diese Nummer mit ihrem epischen Flair die perfekte Einstimmung auf das neue Album ist. Ob wir damit ein Erdbeben auslösen? Wer weiß? Auf jeden Fall eignet sich der Song als metallischer Donnerschlag.

Mit der neuen Single präsentieren FREEDOM CALL die geballte Ladung an Energie, die von ihrer aktuellen Besetzung ausgeht. Die beiden Bandgründer Chris Bay (Gesang, Gitarre) und Ilker Ersin (Bass) sowie ihre zwei Mitstreiter, Gitarrist Lars Rettkowitz und Schlagzeuger Ramy Ali, haben durch kontinuierliches Touren ihren Ruf als furiose Live-Band gefestigt und werden auch in diesem Sommer ihre treue Gefolgschaft auf der Bühne begeistern. Bay: „Auch wenn wir uns zurzeit ein wenig rarer als normalerweise machen und nur ein paar ausgewählte Festivals spielen, können sich unsere Fans auf einige tolle Shows freuen, bei denen wir unter anderem auch "Hammer Of The Gods" spielen und somit bereits einen Ausblick auf die Zukunft der Band geben werden.“

Kleine Zusatzmeldung am Rande: Bei den kommenden Festivalauftritten werden FREEDOM CALL die neue Single in einer streng limitierten Auflage kostenlos an Zuschauer verteilen. So sieht gelebte Fan-Nähe aus!