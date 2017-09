Frei.Wild und Böhse Onkelz Nacht

Böhse, Frei und Wild„ZeitGeist“ ist eine Cover-Band aus Franken, die sich auf die Songs der Bands “böhse onkelz” und ”Frei.Wild” spezialisiert hat.Ihr Programm bietet das, was bei den meisten Cover-Rock-Bands die beste Stimmung am Abend bringt - nämlich die Songs der “onkelz” und neuerdings auch von“Frei.Wild”.Durch ihre insgesamt fünf Musiker, verfügt die Band über weitreichende musikalische Möglichkeiten, die sie deutlich aus der Masse der reinen onkelz-Cover-Bands abhebt.Durch mehrstimmigen Gesang, gepaart mit dem Sound von teilweise drei E-Gitarren gleichzeitig, schaffen sie einen Höreindruck, der nahe an das Original aus dem CDPlayerherankommt.