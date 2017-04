Freibad Saisoneröffnung

Das Ernst-Freyer Freibad (EFB) in Obereisesheim wird seine Tore dieses Jahr zum 29. April öffnen. Der Vorverkauf für die Saisonkarten des Ernst-Freyer Freibads startet am 1. April und findet zu den Öffnungszeiten 9-22 Uhr an den Kassen im Freizeitbad AQUAtoll statt. Wer noch eine alte Saisonkarte hat, kann diese mitbringen um sich das Pfand für die neue Saisonkarte zu sparen. Wer keine Saisonkarte hat, zahlt 5€ Pfand für eine neue Karte. Um Ermäßigungen zu gewähren, sowie Familiensaisonkarten ausstellen zu können, wird um Vorlage von entsprechenden Ausweisen (Personal-, Studenten-, Schüler-, und Schwerbehindertenausweise) gebeten.